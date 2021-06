Francia, dal 9 luglio riaprono discoteche e concerti in piedi

In Francia, dopo oltre un anno, riaprono discoteche e e concerti in piedi. Lo ha annunciato oggi Alain Griset, viceministro responsabile per le piccole e medie imprese. La data per la riapertura dei locali notturni, la cui capacità di accoglienza sarà ridotta al 75% al chiuso, è prevista per il 9 luglio, mentre i concerti in piedi saranno autorizzati dal 30 giugno. Per entrare sarà necessario un pass sanitario che dimostri l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid entro sei mesi o un tampone negativo fatto entro 48 ore.