Francia, il governo ritira riforma delle pensioni dopo gli scontri di Parigi

Il governo francese ha deciso di ritirare, in via provvisoria, parzialmente la riforma delle pensioni in seguito agli scontri di Parigi. Il punto del progetto di legge che è stato congelato è quello maggiormente contestato dai sindacati, ovvero la creazione un’età di equilibrio a 64 anni per l’ottenimento della pensione piena.

A Parigi intanto la protesta ha degenerato con lancio di lacrimogeni e oggetti contro i poliziotti, cassonetti in fiamme e cariche. l’intero quartiere è teatro di incidenti. Il corteo, che comprendeva i leader dei sindacati e tantissimi gilet gialli, ha iniziato a calmarsi all’avvicinarsi della Bastiglia.