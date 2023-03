Francia, riforma pensioni: governo Macron affronta due mozioni di sfiducia

(Adnkronos) – Il governo francese dovrà affrontare oggi pomeriggio due mozioni di sfiducia tra proteste di piazza, scioperi e blocchi stradali contro la decisione di Emmanuel Macron di far passare un impopolare aumento dell’età pensionabile senza il voto del Parlamento. Le mozioni di sfiducia sono state convocate per protesta contro il governo che utilizza controversi poteri esecutivi per aumentare l’età pensionabile statale da 62 a 64 anni. Macron infatti ha deciso la scorsa settimana che il governo dovrebbe utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per aggirare il Parlamento, perché temeva che non potesse raccogliere abbastanza voti per le modifiche alle pensioni. Il gruppo centrista di Macron ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento alle elezioni dello scorso giugno.

Far cadere il governo con un voto di sfiducia è “l’unico modo per fermare la crisi sociale e politica in questo Paese”, ha affermato Charles de Courson, il deputato francese più longevo e membro del piccolo gruppo centrista di opposizione Liot, autore di una delle mozioni di sfiducia. “Se continuiamo così, nessuno controllerà nulla. Questo è quello che ci dicono tutti i dirigenti sindacali… che stanno vedendo le cose diventare più radicali”, ha detto alla radio France Inter. Un’altra mozione è stata avanzata dal partito di estrema destra Rassemblement National di Marine Le Pen.

La maggior parte degli analisti si aspetta che il governo sopravviva alle due votazioni di oggi. Questo perché una mozione di sfiducia richiederebbe la maggioranza assoluta di 287 parlamentari. Raggiungere tale obiettivo significherebbe contare sul sostegno di un gran numero di parlamentari del partito di destra Les Républicains. Cosa improbabile dopo che il leader del loro partito, Éric Ciotti, ha affermato che votare a favore delle mozioni scatenerebbe il “caos” in Francia. Tuttavia, alcuni parlamentari di Les Républicains stanno rompendo le righe e voteranno a favore della mozione di sfiducia: il deputato Aurélien Pradié ha detto che voterà contro il governo perché “credo sia l’unica via d’uscita. Dobbiamo passare ad altro”.