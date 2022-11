Francia si prepara a possibili stop di energia per l’inverno

(Adnkronos) – Il governo francese ha iniziato a prepararsi concretamente a possibili interruzioni delle forniture di energia elettrica in diverse parti del Paese nell’inverno che sta per iniziare. Secondo quanto reso noto, la premier Elisabeth Borne darà istruzioni ai funzionari regionali di prepararsi a un’interruzione controllata della fornitura per un massimo di due ore.

Se l’inverno sarà freddo, la Francia si prepara dunque all’eventualità che l’elettricità non sia sufficiente a soddisfare la domanda in particolari momenti. Il governo ha fatto sapere che la popolazione sarà informata in ogni dettaglio il giorno prima dell’interruzione dell’energia elettrica attraverso un’applicazione speciale, chiamata ÉcoWatt, che fornisce aggiornamenti sulla rete.

Gli ospedali e altre strutture importanti non saranno interessati, ma potrebbero esserlo le ferrovie, le metropolitane, le scuole, le università e l’illuminazione non necessaria ai fini della sicurezza. Le interruzioni potrebbero verificarsi tra le 8 e le 13 e tra le 18 e le 20, quando i consumi sono più elevati.