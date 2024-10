Frantoi Aperti, al via in Umbria la manifestazione sul mondo dell’olio: le date

Frantoi Aperti, al via in Umbria la manifestazione sul mondo dell’olio: le...

L’olio dell’Umbria protagonista della nuova edizione di Frantoi aperti evento che dal 19 ottobre al 17 novembre, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive. Un modo anche per attirare il turismo attraverso un’esperienza unica che coinvolge borghi e città d’arte della Regione da Assisi a Todi e ancora Spello, Spoleto e molti altri luoghi su cui si accenderanno i riflettori weekend dopo weekend.

La manifestazione si apre sabato 19 ottobre, con la ‘La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi – Spoleto’, iniziativa di oleoturismo organizzata in collaborazione con Fiab Foligno e YouMobility – marketplace della mobilità sostenibile. Un itinerario in e-bike con tappe in alcuni frantoi per assaggiare l’olio appena franto.

Nel fine settimana successivo, il 25, 26 e 27 ottobre, Gualdo Cattaneo (PG) il borgo dei Castelli proporrà ‘Sapere di pane, sapore di olio’; mentre a Campello sul Clitunno (PG) la ‘Festa dei Frantoi e dei Castelli’ animerà il Castello di Agliano domenica 27 ottobre.

Frantoi Aperti prosegue il 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre con Assisi (PG) protagonista con Unto – Unesco, natura, territorio, Olio; Castel Ritaldi (PG) ‘Il Paese delle Fiabe’, proporrà ‘Frantotipico’ (2 e 3 novembre); a Giano dell’Umbria (PG) si terrà ‘La Mangiaunta’; a Todi (Pg) è in programma ‘Colori et Olio’ (2 e 3 novembre); mentre a Trevi (PG) ci sarà ‘Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille’.

Il quarto fine settimana, 9 e 10 novembre, ad accogliere i visitatori saranno Assisi (Pg) con Unto nei castelli e nel territorio; e Bevagna (Pg) con ‘O-Live’. Il quinto fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria, nel fine settimana del 16 e 17 novembre Amelia (TR) dove si terrà ‘Amerinolio’; Assisi (Pg) con Unto nei castelli e nel territorio; Arrone (Tr) con ‘Amor d’Olio’; e Campello sul Clitunno (Pg), con la ‘Festa dei Frantoi e dei Castelli’ che animerà in particolare la Piazza della Bianca domenica 17 novembre.

Finale a Spello con la Festa dell’olivo e Sagra della Bruschetta

A chiudere la manifestazione, nel fine settimana 23 e 24 novembre 2024 i ‘carri con la frasca’ della benfinita a Spello (Pg) con ‘L’Oro di Spello – Festa dell’olivo e Sagra della Bruschetta’.