Franz Di Cioccio eletto icona del rock

Da sempre in prima fila per le cause sociali, come i diritti per gli animali, è inoltre testimonial della Fondazione Alzheimer Italia e di ISAL (contro il dolore), il 27 dicembre 2006, è stato insignito del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica, onorificenza attribuita a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della scienza, delle lettere, delle arti e dell´economia: è il primo artista dell´area rock a ricevere questo importante riconoscimento. L’attestato di Commendatore è stato consegnato il 20 aprile 2007. Inoltre, nel 2010, è stato premiato dal Presidente della Provincia di Milano On. Guido Podestà con il Premio Isimbardi per meriti artistici e sociali.

Niente male per un musicista anzi, nello specifico, un ‘batterista‘, che nel corso della sua lunga a fortunatissima carriera ha venduto milioni di dischi, ‘impressionando’ addirittura il difficile mercato americano, che lo ‘voleva’ come erede naturale del grandissimo John Bonham.

Ebbene, a fronte del suo grande successo, Franz Di Cioccio è stato – meritatamente – inserito tra le 100 icone della musica che hanno cambiato il nostro mondo. A dichiararlo è stata la prestigiosa rivista inglese ‘Prog UK” nel numero speciale ‘Collectors’ Ediction – Special 100th Issue’.

Il frontman della PFM è l’unico artista del mondo latino ad essere stato inserito nella prestigiosa classifica insieme a nomi del calibro di Brian Eno, David Gilmour, Frank Zappa, Peter Gabriel, Kate Bush, Paul McCartney, Ian Anderson, Mike Oldfield, Robert Freep, Alan Parson, ecc.

Da Pratola Peligna all’Olimpo del rock

Franz Di Cioccio nasce a Pratola Peligna (Aq), sotto il segno dell’Acquario. Suona nella sua prima band a sedici anni e a diciassette fonda “I Quelli”. Diventa il session man più richiesto tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, suonando con grandi artisti dell’epoca (Battisti, De André, Mina, Celentano).

Alla fine del 1970 Di Cioccio con parte dei Quelli, fonda la Premiata Forneria Marconi (PFM) che diventa il punto di riferimento del rock italiano nel mondo.

Franz Di Cioccio è l’ideatore del tour di PFM con Fabrizio de André, da cui furono tratti i due album live “Fabrizio De André e PFM in concerto”, dischi che segnarono l’incontro tra la musica d’autore ed il rock.

All’attività di musicista affianca altri interessi. Autore e conduttore di programmi radio e televisivi, attore, compositore di musica per il cinema e la televisione (con l’amico Patrick Djivas ha composto la sigla del TG 5). E’ direttore artistico di tre etichette discografiche; Aereostella, FermentiVivi (di area rock) e Immaginifica (di area progressive) ed è impegnato come produttore discografico e scouting.

In questo anno intenso ricco di conferme e successi, proseguono intanto le tappe del “TVB – The Very Best Tour”. Durante il tour PFM presenta al pubblico i brani più significativi di tutta la sua storia: dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso. Il tour durante l’estate attraverserà moltissime città italiane.

Queste le prossime date del “TVB The Very Best Tour” (organizzato da D&D concerti): 28 agosto Castagnole Delle Lanze (At) Controfestival (Piazza San Bartolomeo); 4 settembre Villavallelonga; 5 settembre Catanzaro Festival della biodiversità; 14 settembre Atripalda (Av) (Piazza Umberto I); 28 settembre Sondrio (Teatro Sociale).

Max