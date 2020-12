Frascati e Torvaianica, nuovi blitz anti droga

Tante operazioni antidroga da parte delle forze dell’ordine. A Frascati sono stati sequestrati in un casale abbandonato 26 chili di marijuana ed un 38enne albanese, con precedenti, poi arrestato. Gli agenti, in abiti civili, stavano seguendo le mosse dello straniero che li ha portati dritti nel casolare: l’uomo è sceso dalla sua auto, ha scavalcato la recinzione, poi è tornato in macchina infilandosi due cellulari in una tasca. In seguito a controllo, all’interno della vettura la Polizia ha rinvenuto 47 grammi di marijuana. Nel casolare invece due grossi sacchi con all’interno 5 pacchi in cellophane, contenenti 26 chili di marijuana.

Torvaianica, arrestato pusher 31enne

A Torvaianica invece i Carabinieri hanno arrestato un pusher di 31 anni, sorpreso a cedere droga a pochi metri da casa sua. L’attenzione dei militari era stata rivolta verso due persone che dal comportamento sospetto. Subito fermati e sottoposti a controllo, i militari hanno accertato che uno dei due aveva appena acquistato una dose di cocaina, pagandola 60 euro. Per il pusher è scattata una perquisizione presso la sua abitazione, distante pochi metri, che ha portato al rinvenimento di altre 4 dosi di cocaina, una dose di marjiuana, due assegni e quasi duemila euro in banconote di vario taglio. Per il giovane pusher arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.