Le festività natalizie si avvicinano e come tutti gli anni inizia la ricerca dei regali di Natale da fare ad amici e parenti. In questi giorni tutti i principali centri commerciali e negozi sono presi d’assalto da migliaia di persone alle prese con l’acquisto dei regali natalizi ed in molti già da queste ore hanno cominciato ad incartare i regali e a scrivere i biglietti di auguri di Natale.

Molte persone, infatti, insieme al regalo di Natale hanno pensato di allegare un messaggio di auguri, utile anche a ricordare da chi è stato donato il regalo. Per questo motivo abbiamo pensato di realizzare una lista con le migliori frasi di Natale da scrivere sui biglietti di auguri così da facilitare il compito a tutte quelle persone che in questi giorni sono alle prese con i regali e cercano messaggi di auguri da riportare nei bigliettini di auguri, così da evitare frasi banali come il classico “Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo”.

Frasi di Natale per i bigliettini d’auguri

– A causa della crisi economica, ho preso gli auguri di Natale all’Ikea. Montali tu quando hai tempo. Tanti auguri!

– Ho chiesto a Babbo Natale di portarti una macchina lussuosa, una villa meravigliosa, uno yacht che possa contenere tutti tuoi amici, un lavoro straordinario e di realizzare tutti i tuoi sogni. C’è solo un problema: che tu creda ancora a Babbo Natale!

– Toc Toc è il buon vecchietto che entra dal caminetto per lasciarti un pensierino. Splash, spash è caduto il buon vecchietto, ma non si è rotto il pacchetto, ha lasciato anche un biglietto, tanti auguri con affetto!

– Il Santo Natale possa portare a lei e alla sua famiglia gioia e prosperità.

– La gioia del Natale ti dia la chiave per aprire ogni porta chiusa e luce per dissipare eventuali oscurità nella tua vita. Dio ti conceda Pace e Serenità!

Frasi da scrivere sui bigliettini di Natale

– Babbo Natale viene di notte, viene in silenzio a mezzanotte, dormono tutti i bimbi buoni e nei lettini sognano i doni. Buon Natale.

– Colgo l’occasione delle prossime feste di Natale per esprimerLe tutta la mia gratitudine per quanto ha fatto per noi.

– Ricorda che a Natale tutti i sogni possono realizzarsi!

– Gelida l’aria ma non il cuore, questi son giorni colmi d’amore, ogni tuo sogno diventi reale, tantissimi auguri di Buon Natale!

– Se un giorno un uomo vestito di rosso con i capelli e la barba bianca ti mette in un sacco, non ti preoccupare… sono io che ho chiesto un regalo prezioso per Natale!

– Dal vicino caminetto scende giù un angioletto, l’ho mandato di nascosto a dare gioia in ogni posto, tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore! Buon Natale!

Biglietti di Natale: cosa scrivere

Cosa scrivere nei bigliettini di Natale? È questa una delle domande più complesse alla quale tentano di rispondere tanti italiani in vista delle feste di fine anno. In attesa del Natale, infatti, moltissime persone sono ora alle prese con i regali ed i pacchetti da regalare a conoscenti e amici. Per aiutare tutte queste persone nella scrittura dei biglietti di Natale abbiamo raccolto una serie di frasi originali e divertenti per fare gli auguri.

– Questo pacchetto è piccolo e certamente non può contenere il mio regalo di Natale per te che è grande, il mio amore, ma contiene una piccola luce che spero brilli per sempre con noi!

– Volevo regalarti un viaggio, ma considerati i tuoi impegni di lavoro, ho scelto questo libro che spero possa farti viaggiare oltremodo!

– Questo regalo non ti arricchirà o cambierà la vita, ma ti dimostra che non mi sono dimenticato di te nemmeno in queste festività, ti faccio come sempre dono della mia presenza nella tua vita.

– In tempo di crisi non ti riciclo un regalo ma ti lascio un mio sincero abbraccio. Auguri di Buon Natale!