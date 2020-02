Frasi per San Valentino 2020: messaggi di auguri per innamorati, citazioni, aforismi e immagini animate

Frasi per San Valentino 2020: messaggi di auguri per innamorati, citazioni, aforismi...

Le migliori frasi per San Valentino 2020 per augurare una buona festa degli innamorati alla propria dolce metà, un gesto semplice che renderà felice la persona che più amante. Per scrivere un messaggio di auguri di San Valentino vi proponiamo le migliori citazioni, aforismi famosi e immagini animate pronte per essere condivise su Facebook o WhatsApp per sorprendere la vostra fidanzata/o.

Oltre ai classici regali di San Valentino di cui vi abbiamo già mostrato alcune idee regalo, in questo articolo vediamo le frasi da mandare per stupire il partner il 14 febbraio. Ecco una raccolta redatta da Italia Sera con citazioni, aforismi e frasi d’amore ma anche immagini animate, video divertenti e molto altro. Buon San Valentino!

Frasi per San Valentino 2020: i migliori messaggi d’auguri

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. [Dr. Seuss]

L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà [Herman Hesse]

Vieni qui, ti spiego come è stare tra le tue braccia.

L’hai mai fatto un viaggio importante? Anche breve, uno di quelli che ti portano a fare un esame universitario, un’interrogazione, un colloquio, una visita medica urgente. L’hai mai fatto? Credo proprio di sì. Ecco. Stare tra le tue braccia è il viaggio di ritorno, quando finalmente è tutto ok. [Susanna Casciani] Amore mio ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. [Alda Merini]

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato [Walt Withman]

Amami, perché senza te niente posso, niente sono. [Paul Verlaine]

Frasi di San Valentino 2020 romantiche e d’amore