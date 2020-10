“Fratelli d’Italia non parteciperà mai a un governo con Pd e Cinquestelle” ribatte la Meloni

“Una volta finita l’emergenza, l’unica strada per noi è quella delle elezioni. Abbiamo messo da sempre a disposizione le nostre proposte serie, come opposizione, ma per noi bisogna partire dall’azzeramento dei decreti di Conte. Decreti illogici e dannosi contro i quali siamo pronti a batterci in Parlamento e nelle piazze“.

E’ a dir poco ‘furiosa’ Giorgia Meloni, sia – come vedremo – per quanto riportato stamane da alcuni quotidiani ma, soprattutto, con l’esecutivo che, per l’ennesimo volta ha deciso e disposto attraverso un nuovo Dpcm, senza nemmeno consultare l’opposizione. Un comportamento – al di la di quanto consentito dallo stato d’emergenza – veramente irrispettoso ed inquietante.

Meloni: “FdI non parteciperà mai a un governo con Pd e M5s”

Quindi, come dicevamo, quanto pubblicato stamane da alcuni quotidiani: “Leggo improbabili ricostruzioni secondo le quali saremmo disponibili a collaborare con il governo, addirittura con un governo di unità nazionale. Lo dico chiaramente: Fratelli d’Italia non parteciperà mai a un governo con Pd e Cinquestelle”.

Come dire: “chi vuol sentire…”

Max