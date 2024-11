Sorella e fratello sorpresi a rubare, tentano la fuga su un’auto e finiscono per investire un carabiniere: arrestata dai carabinieri una 29 enne, e denunciato un 17enne. Il veicolo, risultato essere senza assicurazione, è stato poi ritrovato in un canale.

Fratello e sorella sorpresi a rubare, investono carabiniere: scattano le manette

Sono stati sorpresi a infrangere il vetro di un auto in sosta: a quel punto hanno provato a scappare a bordo di un veicolo, finendo per investire uno dei militari che si era collocato appena davanti. Alla fine è emerso che i due fermati fossero sorella e fratello, entrambi di etnia rom. Entrambi sono stati bloccati: lei, 29 anni, è stata arrestata. Lui, 17enne, è stato denunciato. Il tutto è successo in zona Tor San Lorenzo. Le accuse per loro sono tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tentato furto a Tor San Lorenzo, come è andata

I carabinieri, nel corso dei loro consueti servizi di controllo del territorio, volti a contrastare le rapine e i furti sul litorale ardeatino sia con militari in abiti civili che in uniforme, hanno notato la presenza dei due intenti a infrangere il vetro di un mezzo in sosta.

Alla vista dei militari, la coppia si è data alla fuga a bordo di una macchina, procurando nella partenza lesioni a uno dei carabinieri che si era posto di fronte al veicolo per intimare l’alt. Le ricerche si sono poi concluse con il ritrovamento dell’auto dei due fratelli fuggitivi all’interno di un canale. I carabinieri sono riusciti a fermarli mentre provavano a scappare a piedi. L’auto, senza assicurazione, è stata sequestrata insieme a una grossa forbice rinvenuta al suo interno.

