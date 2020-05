Frecce Tricolori 2020 il programma 2 Giugno e gli orari del passaggio nei cieli di tutta Italia per 74esimo anniversario Repubblica

Un appuntamento che è tradizionale, nazionale per definizione e nella sua accezione più generale possibile e, ovvio, dal punto di vista sia simbolico che coreografico, parecchio apprezzato: è quello delle Frecce Tricolori 2020 il cui programma e i cui orari fanno alzare l’attenzione da più parti.

Cosa si sa, dunque, circa il passaggio nei cieli di tutta Italia delle Frecce tricolori 2020? Ecco il programma degli orari del loro passaggio.

Frecce Tricolori 2020 il programma 2 Giugno e gli orari

Un vasto programma, come in molti si aspettavano. Da Milano a Torino, passando per Genova e Firenze e Napoli, Cagliari e Palermo: le frecce tricolori, per festeggiare il 2 giugno 2020, sono impegnate in un corposo programma di esibizioni nei cieli di tutta Italia.

Si tratta di un passaggio in 21 città, in date e orari diversi. I voli acrobatici della Pattuglia acrobatica nazionale nel giro di 5 giorni abbracceranno in un simbolico percorso d’unione tutto il Paese in segno di coesione, solidarietà e ripresa.

Frecce Tricolori 2020 2 Giugno per 74esimo anniversario Repubblica italiana sorvolano Codogno e Loreto

La decisione è stata presa dall’Aeronautica militare in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della Repubblica italiana.

Al di là di sorvolare di tutti i capoluoghi di regione, è previsto un passaggio anche su due luoghi simbolo: Codogno (Lodi), prima zona rossa dell’emergenza coronavirus, e Loreto (Ancona) dove ha sede il santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Giro d’Italia 2020 delle frecce tricolori, il programma e gli orari del passaggio

Questo speciale viaggio aereo vede la partenza delle frecce tricolori da Rivolto (Udine), il quartier generale della pattuglia acrobatica nazionale per poi girare l’Italia secondo un preciso programma, con gli orari indicativi di ogni passaggio che saranno aggiornati in corso d’opera:

lunedì 25 maggio 2020

mattina: Trento (ore 10.00) – Codogno (ore 10.15) – Milano (ore 10.30 – 11.00 circa)

pomeriggio: Torino (ore 15.00) – Aosta (ore 15.15 – 15.30 circa)

martedì 26 maggio

mattina: Genova – Firenze

pomeriggio: Perugia – L’Aquila

mercoledì 27 maggio 2020

mattina: Cagliari

pomeriggio:Palermo

28 maggio 2020

mattina: Catanzaro – Bari

pomeriggio: Potenza – Napoli – Campobasso

venerdì 29 maggio 2020

mattina: Loreto – Ancona

pomeriggio: Bologna – Venezia – Trieste

Ci saranno poi aggiornamenti presso la pagina Facebook dell’Aeronautica militare, laddove verranno indicati i dettagli sui luoghi dei passaggi.

