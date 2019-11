FreddieMeter, il contest di Google per testare la voce: cos’è e come funziona

FreddieMeter, il contest di Google per testare la voce: cos’è e come...

Se cantando sotto la doccia vi siete impressionati della vostra intonazione tanto da paragonarla a quella di Freddie Mercury, da oggi potrete scoprire se le vostre velleità canore corrispondono ad una effettiva somiglianza con la voce del leggendario frontman dei Queen.

Perché Google, in collaborazione con un’intelligenza artificiale, ha creato FreddieMeter, un contest sonoro per misurare voce, intonazione e timbro di chiunque voglia mettersi alla prova. Il tutto con lo scopo di capire di quanto ci si avvicini a Freddie Mercurty. Un’iniziativa creata a scopo benefico per aiutare la ricerca per l’Hiv.

Cos’è FreddieMeter

Ma cos’è FreddieMeter? Grazie all’ausilio di Youtube chiunque potrà cimentarsi in una prova canora con uno dei quattro bravi dei Queen previsti: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love e We Are the Champions. Una volta terminata l’esibizione il software darà un punteggio da uno a 100 (che corrisponde alla voce di Freddie Mercury), calcolando intonazione, timbro e melodia di chi canta.

Una volta ottenuto il punteggio si potrà condividere sui social e qual punto si potranno sfidare tre amici, che potranno quindi mettersi alla prova per capire quanto la loro voce si avvicini a quella di Freddie Mercury. Infine si potrà donare al Mercury Phoenix Trust, associazione creata per battere l’Hiv.