Il freddo e il maltempo fanno aumentare i prezzi della verdura: il 30% in più per broccoli, spinaci, cicoria e carciofi: il reperimento di alcuni ortaggi di qualità continua ad essere garantita, anche se con prezzi in salita. Lo sottolinea l’Ufficio studi del Centro agroalimentare Roma (Car) denunciando che “evidenti criticità sono state portate dalla grandine”, hanno causato in alcune zone danni alle colture di ortaggi a foglia facendo registrare un calo nei quantitativi con un conseguente aumento del costo finale.

Freddo e maltempo, aumentano i prezzi della verdura: ecco di quanto

Il Car chiarisce che per per le coltivazioni in serra e per prodotti ad ampio uso come carote, patate e cavolfiori per ora, invece, il range resta immutato, e che resta accettabile il rapporto qualità prezzo per la frutta di stagione e agrumi. “Come sempre accade – afferma il direttore generale del Car Massimo Pallottini – i cambi climatici drastici creano disagi e ciò influisce sulle dinamiche del mercato. Un altro intoppo dunque, per le famiglie, in questa fase già complessa di per sè tra covid e crisi economica.