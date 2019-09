Frequenze TV, italiani obbligati a comprare nuove TV e decoder per vedere i canali col sistema DVB-T2: quando, come e perchè 

La rivoluzionaria trasformazione delle frequenze Tv è in atto: e non piacerà agli utenti italiani. Perchè? Semplice. Perchè in molti dovranno cambiare la propria televisione.

Ma perchè? E per quali ragioni? Purtroppo è vero, e il motivo è semplice: per liberare il 5G.

Le Frequenze digitali terrestri cambiano, e cambia il modo per guardare la TV: scatta l’ora di DVB-T2 che taglia le frequenze e obbligherà molti italiani a comprare una TV nuova o un decoder.

Da quando si metterà in moto tutto ciò? Ecco quello che c’è da sapere in particolare al riguardo.

Frequenze TV, italiani obbligati a comprare nuove TV e decoder per vedere i canali col sistema DVB-T2: ecco tutte le informazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato le scadenze ufficiali che porteranno definitivamente al passaggio del sistema televisivo allo standard DVB-T2.

Ecco che cosa accadrà, quando e per chi: una vera e propria rivoluzione delle Tv e, più in generale, del modo di usufruire del mezzo. Che moltissimi italiani, purtroppo, dovranno letteralmente cambiare.

Dunque in Italia si sta per passare al DVB-T2. Cos’è? Semplice. Si tratta, in poche parole, del nuovo sistema di trasmissione televisiva digitale terrestre, che è stato pensato e realizzato per liberare le frequenze sui 700 MHz, che verranno destinate alle reti mobili 5G.

Un percorso che era già avvenuto per il 4G nel passato, e che si ripete adesso. A danno, però, di chi trasmette su quelle frequenze e di chi ne ha usufruito.

In pratica, infatti, i cittadini dovranno cambiare sistema per vedere la TV. Abituarsi a tutt’altro: cambiare, in molti casi, proprio la TV stessa.

La transizione al DVB-T2 comporterà molte, e in alcuni casi antipatiche, conseguenze. In primis, obbligherà diversi italiani che non possiedono una TV o un decoder compatibile con il nuovo sistema di trasmissione ad acquistarne uno.

Si paventano, e temono, prezzi tendenti al rialzo, per approfittare della obbligatorietà.

I prodotti compatibili del resto in circolazione sono pochi e solo da qualche anno, considerato che l’obbligo di vendita di televisori con un decoder DVB-T2 con HEVC integrato è scattato il primo gennaio del 2017.

Di conseguenza chi (e sono in molti) dispongono di un Tv vecchio tipo, non potrà più farsene niente, perchè non vedrà i canali. E dovrà comprarne uno nuovo (o un decoder compatibile).

E’ vero che esistono anche degli incentivi fino a 50 euro, in tal senso: ma in molti non la leggeranno, si presume, come una notizia molto illuminante.

E, del resto, è una faccenda che accadrà presto. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le date in cui il passaggio avverrà nelle varie regioni, in due fasi.

La prima dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, la seconda dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. In questo articolo potete analizzare nel dettaglio le informazioni sulla singola regione per capire quando scatterà l’obbligo.

