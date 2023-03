(Adnkronos) – La Juventus sfida il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’appuntamento è per oggi, giovedì 16 marzo, all’Europa Park Stadion di Friburgo con fischio d’inizio alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta in tv, in chiaro, su TV8 oltre che su DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) e in streaming su Sky Go e NOW.