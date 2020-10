Fridays For Future è oggi nuovamente in piazza in tutta Italia: la situazione a Roma

Fridays For Future è oggi nuovamente in piazza in tutta Italia: la...

Fridays For Future è oggi nuovamente in piazza in tutta Italia. Gli attivisti di Fridays For Future sono tornati in piazza oggi per difendere il clima: In più di 100 città, tra cui anche Roma, sono previsti presidi studenteschi: la manifestazione è la prima in epoca Covid ma gli studenti garantiscono che lo sciopero nazionale si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Come va a Roma?

Fridays For Future: i presenti a Roma

Gli attivisti che lottano contro il riscaldamento globale vogliono rimettere il clima al centro del dibattito sociale invitando “tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città”. Tuttavia a Roma la piazza è semivuota. Piazza del Popolo, scelta come location nella Capitale, è quasi deserta. Il primo raduno dei giovani ecologisti dal lockdown secondo le stime, avrebbero dovuto contare circa 1500, ma nel corso dei minuti pare che il numero si sia assestato intorno alle 400 unità.

“Siamo di nuovo in piazza. Nonostante ci troviamo in una pandemia globale, la crisi climatica non si è fermata.”, fanno sapere i manifestanti. Le iniziative varieranno di città in città in modo da poter garantire ovunque la sicurezza dei partecipanti.

Immissioni di CO2 in atmosfera a livelli elevati, incendi, uragani, la siccità, la distruzione dei raccolti, le migrazioni: questi e altri i temi in analisi. Con un unico messaggio, agire, anche scendendo in strada per scuotere le coscienze.

