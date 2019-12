‘Fridays for future’, Torino e la Appendino salutano Greta

“Oggi è una giornata importante per Torino. Alle 14.30 in piazza Castello la presenza di Greta sarà una ulteriore occasione per ribadire la centralità che l’emergenza climatica deve avere nel dibattito pubblico e politico. Mi auguro di vedere in piazza tutti i rappresentanti delle istituzioni locali come segno simbolico forte dell’unità in questa battaglia“,

Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, stamane dal suo profilo Fb ha voluto ricordare il prestigioso appuntamento di ogg pomeriggio quando, salutata dallo striscione ‘Welcome To Turin Greta’ (affisso al balcone del Palazzo Civico), nel capoluogo piemontese arriverà l’attvista svedese – e fondatrice del movimento ‘Fridays for future’ – Greta Thunberg.

