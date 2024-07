Frontale tra auto della polizia e carabinieri a Roma

Un frontale tra un’auto della polizia e una dei carabinieri tram bloccati e due ore di caos sulla via Prenestina.

Contuso anche un poliziotto in un vero e proprio incidente che all’altezza dell’incrocio Con via della Serenissima ha visto coinvolte un’auto dei carabinieri e una pattuglia della polizia.

l’auto dei carabinieri stazionava in via stazione Prenestina di passaggio verso via Tor de schiavi ed è andata a scontassi con la gazzella del commissariato Tor carbone che transitava sulla corsia preferenziale riservata ai tram l’auto della polizia avrebbe centrato quella dei carabinieri.

Il poliziotto alla guida avrebbe subito lieve danno: nessuno però sarebbe rimasto ferito, almeno non in modo grave. L’agene che guidava ha dovuto fare ricorso alle cure mediche in quanto contuso un ginocchio.