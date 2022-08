Frosinone, abusa della compagna con la figlia in casa: denunciato

Violenze continue ai danni della compagna, fino a costringerla ad un rapporto sessuale. La vittima, costretta a tacere per non svegliare la loro bambina che dormiva nell’altra stanza.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la donna di 23 anni che ha trovato il coraggio di denunciare la condotta del compagno.

I fatti in provincia di Frosinone. In attesa di essere ascoltato, al 29enne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. L’ipotesi è quella di maltrattamenti in famiglia e abuso sulla compagna, coppia che conviveva da 5 anni e condivide una bambina.

Una storia di profonda gelosia, che sfociava sovente in minacce verbali e fisiche per l’esigenza, da parte di lui, di controllare costantemente la compagna. Insulti e atteggiamenti violenti che avvenivano, secondo la denuncia, anche in presenza di terzi.