Frosinone, agricoltori preoccupati per invasione di cinghiali

Agricoltori preoccupati a Frosinone per l’invasione di cinghiali e i conseguenziali danni danni ai raccolti. Non solo paura, dunque, per l’incolumità pubblica, ma anche sconforto per allevatori e agricoltori della provincia di Frosinone, le ennesime vittime dell’emergenza cinghiali che attaglia Roma e tutto il territorio regionale.

Nel Lazio i danni stimati Coldiretti sono passati da 3,5 milioni di media degli anni precedenti ai 10 milioni solo nel periodo pandemico nel corso del quale si è assistito a una proliferazione senza precedenti. La Ciociaria non è esente dal fenomeno.

I cinghiali sono arrivati a distruggere sempre più produzioni alimentari, a sterminare raccolti e devastare campi. Fuori controllo, dagli spazi rurali, molti animali si sono spinti fino alle aree urbane, sempre più vicini alle abitazioni. Molti agricoltori sono stati costretti a riconvertire le piantagioni, per evitare di essere presi d’assalto dall’invasione dei cinghiali: come nelle vie della Capitale, e nelle altre provincie, anche Frosinone è spaventata, e la mancanza di soluzioni congrue esaspera la comunità.