Frosinone-Cagliari 3-1, rimonta e tris per Di Francesco

(Adnkronos) – Il Frosinone batte in rimonta il Cagliari oggi 21 gennaio 2024 nel match che apre il programma domenicale della 21esima giornata della Serie A. I sardi passano in vantaggio al 26′ con Sulemana, che fa centro dopo il lavoro di Petagna nell’area avversaria. Il Frosinone allenato da Di Francesco ribalta il risultato nella ripresa. Al 64′ Mazzitelli firma l’1-1 con un perfetto colpo di testa su cross di Harraoui. I laziali mettono la freccia al 75′ con la punizione di Soulé: sinistro a giro dal limite dell’area, palla sotto la traversa e 2-1. Al 95′, con il Cagliari sbilanciato, i padroni di casa chiudono i conti. Ripartenza impeccabile e Kaio Jorge deposita in rete il pallone del 3-1. Il Frosinone, reduce da 5 sconfitte di fila, sale a 22 punti e si allontana dalla zona calda della classifica. Il Cagliari rimane a quota 18.