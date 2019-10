Frosinone, operaio 40enne muore schiacciato da una pressa nello stabilimento Fca Cassino. Sindacati proclamano giornata di sciopero

Tragedia nella notte allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone. Un operaio di 40 anni è morto mentre lavorava nel reparto presse a freddo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cassino. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Secondo le prime informazioni l’uomo, di Pontecorvo, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa a freddo che si era bloccata.

Sciopero di otto ore in segno di lutto e protesta per l’infortunio

Cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio deceduto, sposato e padre di due figli, da parte dei sindacati che chiedono sicurezza per i lavoratori. Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm di Cassino hanno dichiarato uno sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni in segno di lutto e di protesta per l’infortunio. La Fim Cisl sottolinea inoltre che il numero di vittime è di “oltre 600 morti nel 2019, bilancio indegno per un paese civile”.