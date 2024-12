Lite a colpi di coltellate a Frosinone. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Spaziani dopo essere stato aggredito da un gruppo di coetanei in piazzale Pertini. Il dramma è avvenuto intorno alle 19 di ieri venerdì 6 dicembre.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il gruppo, composto da tre o quattro persone, abbia accerchiato e aggredito il 17enne di origine nordafricana per prendergli il telefono. La vittima avrebbe quindi cercato di liberarsi, ma è stato colpito all’addome dai fendenti. Ad intervenire in soccorso l’autista di un autobus che notando il ragazzo ferito lo ha fatto salire sul mezzo mettendolo al riparo dagli aggressori che poi sono fuggiti.

Frosinone, rapina finisce a coltellate: 17enne in prognosi riservata

Un intervento provvidenziale, quello dell’autista del bus, che potrebbe aver salvato la vita al 17enne. Il minorenne ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Una volta messo in salvo è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane ferito all’ospedale Spaziani e i carabinieri.

Sono subito stati avviati gli accertamenti sul luogo dell’aggressione per risalire ai responsabili che nel frattempo si sono dileguati. Ascoltata dagli investigatori la testimonianza dell’autista che ha visto il ragazzo in difficoltà e gli ha aperto le porte del bus per metterlo in sicurezza.

Indagini per trovare i responsabili

L’aggressione è avvenuta non distante dal capolinea dei bus. Una zona dove sono presenti telecamere della rete del comune. Non è escluso che elementi utili alle indagini possano arrivare proprio dalle immagini dei video della videosorveglianza.

Il gruppo infatti dopo l’aggressione avrebbe inseguito la vittima che è riuscita a scappare per un tratto di strada. Durante la fuga è stato visto da dall’autista che lo ha fatto salire sul bus. Ancora da chiarire i motivi della lite culminata con una coltellata che ha ferito gravemente il 17enne alla pancia. Indagano i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia di Frosinone.