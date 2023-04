Fumetti e riciclo, Cial rinnova la partnership con Comicon

(Adnkronos) – Si rinnova la partnership fra Cial-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Comicon-International Pop Culture Festival, alla sua XXIII edizione. L’appuntamento iniziale è a Napoli, negli spazi della Mostra di Oltremare, dal 28 aprile al 1° maggio. Quattro giorni di full-immersion negli sconfinati e colorati orizzonti della cultura pop. Fumetti in primis, ma non solo, anche giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv a dar vita a un palinsesto quantomai ricco e articolato.

Mostre, dibattiti convegni. Performance live di maestri illustratori, rievocazioni storiche, proiezioni, giochi di ruolo. Il tutto in compagnia di veri e propri mostri sacri della ‘letteratura disegnata’. Da Jim Lee, artista cult del fumetto americano, a Brecht Vandenbroucke, mitico illustratore del New York Times, da Giorgio Cavazzano, disegnatore italiano fra i più tradotti al mondo, a Mirka Andolfo fumettista e scrittrice italiana di enorme successo internazionale. E molti altri ancora. Quest’anno poi, per la prima volta, Comicon avrà un’appendice a Bergamo (dal 23 al 25 giugno), una tre-giorni già inserita nel programma ufficiale di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023.

“Comicon accompagna i suoi visitatori, molti dei quali giovani o addirittura giovanissimi, in un meraviglioso viaggio alla scoperta dei più moderni percorsi culturali ed è capace di stimolare, in maniera coinvolgente e mai banale, la loro sensibilità sui grandi temi sociali, non ultimo quello della sostenibilità ambientale. Un’affinità di intenti, dai contorni green, ci lega a questa manifestazione ed è con estremo piacere che anche quest’anno abbiamo deciso di essere al suo fianco”, afferma Giuseppina Carnimeo, direttore generale Cial.

E sulla scia della partnership, sono tante le iniziative promosse da Cial nei giorni della manifestazione. A dare il benvenuto a tutti i visitatori del Salone, spicca all’ingresso il grande logo di Comicon realizzato da Cial utilizzando migliaia di lattine per bevande in alluminio. Vuole essere un simbolo e uno stimolo al recupero e al riciclo di questo straordinario materiale, riciclabile al 100% e per infinite volte. Proprio per incentivare le buone pratiche ambientali e la raccolta e il riciclo delle lattine in situazioni ‘on the go’ e in contesti ‘fuori casa’, come in parchi, spiagge, grandi eventi sportivi e culturali, Cial da alcuni anni promuove in Italia il progetto internazionale, Every Can Counts (Ogni Lattina Vale) cui aderiscono oggi 20 Paesi europei più il Brasile. E così, durante tutta la manifestazione, alcuni giovani ambasciatori del progetto, dotati di appositi zaini, saranno impegnati a recuperare le lattine per bevande vuote contribuendo a mantenere puliti gli spazi del Salone e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’economia circolare e di un moderno sistema di gestione dei rifiuti.

Per stimolare e coinvolgere il pubblico, Cial ha anche organizzato un gioco quiz per chi visiterà il suo stand e il wall di lattine: ‘Ogni Lattina Vale: Quante sono?’. In palio per chi indovina quante lattine sono contenute in una balla di lattine schiacciate, la famosa Ricicletta di Cial, citybike in alluminio riciclato.

Non solo. A Comicon 2023, Cial, con il partner didattico LaFabbrica, lancia la seconda edizione di AluComics – Welcome to Bauxity, il contest, rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia che anche il prossimo anno scolastico verranno chiamati a realizzare una storia a fumetti completa, focalizzata sui grandi temi della sostenibilità e sulle ‘semplici’ pratiche quotidiane da adottare per un corretto smaltimento dei rifiuti (il regolamento sarà presto disponibile sul sito https://www.alucomics.it). Spazio anche alla premiazione dei dieci vincitori (ex equo) della prima edizione, appena conclusasi, del concorso: sono stati 5.000 gli studenti coinvolti quest’anno e 126 gli elaborati entrati nella rosa finalista. Ospitati a Napoli da Cial, i giovani fumettisti premiati oltre a ricevere una tavoletta grafica Wacom Intuos Small Black con BT (dispositivo che consente di disegnare direttamente sul PC usando appositi pennini o aerografi) hanno anche la soddisfazione di vedere i propri elaborati esposti in una mostra allestita ad hoc negli spazi del Salone.