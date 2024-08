Fumetti, nascono i tascabili di Coconino Press

Coconino Press lancia una nuova serie di tascabili, che presenta edizioni rinnovate di opere selezionate tra i più apprezzati autori del fumetto, sia italiani che internazionali.

Ogni volume, in formato 15 x 21 cm e curato nei dettagli per i collezionisti, sarà offerto a un prezzo ridotto. La collana Tascabili sarà stampata in edizione limitata e disponibile fino a esaurimento scorte, senza ristampe future.

Nuovi tascabili di Coconino Press

L’obiettivo della collana è attrarre i lettori più giovani verso i nomi più influenti del fumetto e offrire un’opportunità a chi si avvicina per la prima volta al graphic novel, permettendo di costruire una biblioteca di alta qualità.

Tra le proposte della collana Tascabili ci saranno i titoli più preziosi e imperdibili del catalogo Coconino. Il primo rilascio, previsto per il 23 agosto, include ‘La terra dei figli’ di Gipi e ‘Cheese’ di Zuzu.

Queste opere rappresentano il lavoro di due autori di generazioni diverse, entrambi molto amati e lodati dalla critica in Italia e all’estero. Successivamente, in autunno, la collana presenterà un classico intramontabile: ‘Zanardi’ di Andrea Pazienza, che ha già affascinato diverse generazioni di lettori.