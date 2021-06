Funerale Merlo, Francesca Verdini vs Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli critica la presenza di Matteo Salvini e Giorgia Meloni al funerale di Michele Merlo che giudica “una passerella”. Sul suo profilo social scrive: “La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto di leucemia fulminante, perché?”. Non si fa attendere la risposta, ma non da parte dei leader di Lega e Fratelli d’Italia, ma di Francesca Verdini fidanzata di Matteo Salvini e figlia di Denis. Scrive in un post pubblicato su Instagram a proposito di Lucarelli: “Giornalista meschina, violenta, inacidita da una vita che evidentemente non va come avrebbe sperato, giornalista vuota e arrabbiata”.

“Ho pensato molto se scrivere o meno quello che sto pubblicando in questo momento – aggiunge Francesca Verdini- perché ho imparato da piccola che la stupidità va ignorata, altrimenti fa male. Ma a volte, anche se provi ad ignorarla fa male lo stesso. E per la prima volta in vita mia, sento il bisogno di rispondere: rispondo alla Signora Lucarelli”.

E prosegue: “La invito a vergognarsi. Si vergogni perché andare in giro a giudicare in modo meschino e triste come è solita fare. Deve avere un limite. Si vergogni e chieda scusa a chi legge, ai giornalisti perbene per essersi permessa di parlare di un momento così difficile solo perché non è in grado di sospettare che le persone si vogliono bene e si supportino a vicenda”.

