Funerale Ratzinger, Roma blindata: Capitale e area del Vaticano sorvegliata speciale per la giornata di oggi, relativa ai funerali di Joseph Ratzinger, papa Emerito Benedetto XVI. L’area attorno San Pietro zona rossa, come indicato dall’ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi. L’accesso sarà consentito solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell’ordine.

Vietata vendita e il trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro. L’area disposta dall’ordinanza è quella compresa tra piazza del Santo Uffizio, via Paolo VI, largo degli Alicorni, piazza Pio XII, Borgo Santo Spirito, via della Conciliazione (comprese le complanari) fino a via Traspontina, largo del Colonnato, via dei Corridori, piazza della Città Leonina, Borgo pio da via del Mascherino a via di Porta Angelica, via di Porta Angelica fino a piazza Risorgimento. La funzione celebrata da Papa Francesco.