Funerali Elisabetta, la ‘regia’ del Duca di Norfolk

(Adnkronos) – In condizioni di ordinaria amministrazione, prepara l’annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito. In questi giorni, è il responsabile statale dell’organizzazione dei funerali di Stato della regina Elisabetta II, in programma lunedì 19 settembre, e dell’incoronazione del nuovo monarca, Carlo III, nell’Abbazia di Westminster. Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk, è il Lord Marshall.

Ha ereditato la posizione e il ruolo da suo padre nel 2002. E’ invece dal 1936 che spetta al duca di Norfolk la carica di Lord Marshall. Il nonno di Fitzalan-Howard fu responsabile dell’incoronazione della regina nel 1953, dei funerali di stato di Sir Winston Churchill nel 1965 e dell’investitura di re Carlo III come principe di Galles nel 1969.

Lunga la lista di parentele eccellenti. Figlio di Miles Stapleton-Fitzalan-Howard, XVII duca di Norfolk e di sua moglie, Anne Fitzalan-Howard, duchessa di Norfolk, prima del 2002 già deteneva il titolo di Conte di Arundel. Come membro della famiglia Howard, è imparentato con la regina Elisabetta I d’Inghilterra, con Anna Bolena e con Catherine Howard. In quanto membro della famiglia FitzAlan è discendente di Edoardo I d’Inghilterra. Non solo. Il Duca è anche diretto discendente di san Tommaso Moro attraverso sua madre, Lady Anne Constable-Maxwell.

Cattolico, ha studiato all’Ampleforth College, una scuola cattolica privata, e ha frequentato il Lincoln College di Oxford. Sono noti i suoi legami con il mondo scout. E’ presidente dal 2010 del 1º Arundel Scout Group e presidente del distretto di Arundel & Littlehampton. È anche patrono dei West Sussex County Scouts. Nel giugno del 2003 ha ottenuto la medaglia al merito di servizio del gruppo scout.