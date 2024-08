Fuochi d’artificio silenziosi per “La Notte dello Sbaracco” a Fondi

“La Notte dello Sbaracco” a Fondi si prepara a stupire con uno spettacolo piro-emozionale unico. Il 12 agosto, il Castello Caetani sarà illuminato da fuochi d’artificio silenziosi che, accompagnati da musica, offriranno un’esperienza visiva straordinaria senza disturbare bambini e animali. L’evento, organizzato con la collaborazione del Consorzio Fondipiù e della Pro Loco, è parte del programma “Un mare di eventi… a Fondi” e promette di essere un momento indimenticabile per cittadini e turisti.

Il 12 agosto, allo scoccare della mezzanotte, Fondi vivrà una serata magica con uno spettacolo piro-emozionale che si preannuncia indimenticabile. Il Castello Caetani, simbolo della città, sarà il palcoscenico di una cascata di luci e colori che risplenderanno nel cielo notturno. Questo spettacolo innovativo combina tradizione e modernità, creando un’esperienza visiva affascinante ma con un impatto sonoro ridotto. La scelta di fuochi d’artificio silenziosi è stata pensata per non spaventare i più piccoli e rispettare la tranquillità degli animali domestici, garantendo al contempo un’atmosfera festosa e coinvolgente.

L’idea di introdurre fuochi d’artificio silenziosi per “La Notte dello Sbaracco” è stata accolta con entusiasmo dagli assessori al Turismo e alle Attività Produttive, Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato. L’obiettivo è stato quello di offrire uno spettacolo emozionante senza gli inconvenienti del rumore eccessivo. Questa soluzione permette di godere della bellezza dei fuochi d’artificio in un ambiente più sereno, adatto a tutti, compresi i bambini e gli animali. La scelta riflette un crescente interesse per eventi inclusivi e rispettosi, che tengono conto delle esigenze di tutti i cittadini.

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra il Consorzio Fondipiù, la Pro Loco e numerosi imprenditori locali nella realizzazione di questo evento. La sinergia tra queste realtà ha dato vita a una macchina organizzativa straordinaria, capace di offrire una serata memorabile per residenti e visitatori. Lo spettacolo piromusicale rappresenta il culmine di una notte ricca di attrazioni, rendendo “La Notte dello Sbaracco” un appuntamento imperdibile nell’estate di Fondi.

“La Notte dello Sbaracco” si inserisce nel più ampio programma “Un mare di eventi… a Fondi”, che propone una serie di iniziative culturali, musicali e ricreative per tutta la stagione estiva. Questo calendario di eventi ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire momenti di svago e intrattenimento per cittadini e turisti. Lo spettacolo piro-emozionale del 12 agosto rappresenta una delle serate di punta di questo programma, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e inclusiva.

L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazioni. Gli spettatori potranno assistere allo spettacolo piro-emozionale direttamente dal centro storico di Fondi, con il Castello Caetani che farà da sfondo scenografico. La serata promette di essere un momento di grande partecipazione e condivisione, unendo tradizione e innovazione in un contesto di festa e divertimento. Per ulteriori dettagli sul programma e gli eventi correlati, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Fondi o contattare gli uffici turistici locali.

