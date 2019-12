Fuoco alla Regione Lazio: ‘Zingaretti ha messo le luminarie cinesi!’

Vedendo la colonna di fumo levarsi dallo storico fabbricato di filmica memoria ‘fantozziana’, i più maligni hanno subito impietosamente inveito: ‘Zingaretti per risparmià ha messo le luminarie cinesi!’, allundendo ai ‘ghirigori’ luminosi che in questi giorni pre-natalizi ‘abbeliscono’ l’austera sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo.

In realtà, come hanno poi riferito i vigili del fuoco, accorsi ‘in pompa magna’ (tre squadre, autoscale, ecc), sul lato posteriore di via Rosa Raimondi Garibaldi, la colonna di fumo si è levata dai sotterranei degli uffici regionali. Pompieri e carabinieri hanno così provveduto a far evacuare precauzionalmente parte degli ambienti e, a quanto sembra, tutto si è infine risolto al meglio.

Max