Questa sera 21 Gennaio 2020 in prima serata ritorna Fuori dal Coro con una nuova ricca puntata. Il programma guidato da Mario Giordano, puntuale come sempre su Rete4, ore 21.25, propone un focus sempre più ampio e puntuale sulla realtà e sull’attualità italiana, sia sul fronte politico, istituzionale e economico che sul fronte della panoramica sociale del Bel Paese.

Cosa bolle in pentola? Quali sono i temi e gli ospiti della nuova puntata? Ecco le anticipazioni di Fuori dal Coro.

Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 21 Gennaio 2020 su Rete4: ospiti e argomenti da Mario Giordano

Nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma di approfondimento con la conduzione di Mario Giordano. Al centro della puntata di questa sera, in compagnia di Vittorio Feltri ci saranno i temi dell’attualità politica: partendo dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna fino ad arrivare al caso Gregoretti senza tralasciare la manifestazione delle Sardine a Bologna.

Ma non è tutto. Infatti la trasmissione torna a occuparsi dello scandalo di Bibbiano, l’inchiesta sugli affidi dei bambini, con le parole inedite di Federica Anghinolfi, ex dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza, che viene indicata dalla Procura come il “deus ex machina” del presunto progetto di affidi illeciti.

Ma si parlerà anche della “guerra dei Papi” prendendo spunto dalla distanza tra Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto XVI: e da qui, da Mario Giordano, si arriverà a parlare di celibato sacerdotale con testimonianze dal Vaticano.

Come se non bastasse, la puntata si occuperà anche degli sprechi dell’Inps e, con Vittorio Sgarbi si parlerà di Craxi. A vent’anni dalla morte, ci si interroga: chi è stato Bettino Craxi?

Tra gli ospiti, oltre a Vittorio Feltri Federica Anghinolfi e Vittorio Sgarbi anche Rita Dalla Chiesa, Gianni Barbacetto e Natasha Farinelli.