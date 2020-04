Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 7 aprile alle 21.25 su Rete4: coronavirus, ospiti, novità

Si rinnova l’appuntamento con le anticipazioni su uno dei programmi televisivi più seguiti in questa convulsa e tristissima fase storica dominata dal coronavirus, ovvero Fuori dal Coro.

Il programma di Mario Giordano torna in onda oggi, 7 aprile alle 21.25 su Rete4. Quali saranno i temi, gli argomenti, e gli ospiti? Su cosa in particolare verterà il programma di oggi?

Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 7 aprile alle 21.25 su Rete4: ospiti Feltri,

Eccoci dunque con le anticipazioni di Fuori dal Coro di Mario Giordano di oggi, 7 aprile alle 21.25 su Rete4: tra gli ospiti il direttore Vittorio Feltri, in un nuovo appuntamento di “Fuori dal Coro” ancora una volta dedicato all’emergenza Coronavirus con una ampia, ulteriore analisi delle gradi conseguenze sociali ed economiche e sanitarie in tutto il territorio italiano.

Tanti gli argomenti in carrello che verranno presi ad esame nel corso della diretta: dalle conseguenze sull’economia italiana generate dal lockdown nazionale, ai ritardi nel fornire i sussidi indicati dal decreto “Cura Italia” di Marzo, fino ai troppi problemi e ritardi burocratici che ancora sussistono per quanto concerne l’erogazione delle mascherine.

E ancora, tanti approfondimenti, tra dubbi ed errori commessi, sui farmaci da usare, o da sperimentare, per la ricerca di una cura dell’infezione da Coronavirus.

Tra gli ospiti di Mario Giordano, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che darà gli aggiornamenti sulla situazione in Lombardia, con il direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio Feltri, l’ex parlamentare di FdI Guido Crosetto e il senatore Gianluigi Paragone.

Con loro e non solo si aprirà una finestra sulla possibilità di uscire dalla crisi economica e sul “Decreto Aprile” che l’esecutivo si sta preparando a lanciare per dare liquidità alle aziende in difficoltà: gli aiuti del Governo saranno sufficienti? E i sussidi giungeranno in tempo o la burocrazia persisterà a rallentarli?

Ampissima pagina sul fronte sanitario con gli interventi del professor Massimo Galli (ore 21.45 circa), primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, e sulle analisi dei farmaci sperimentali per il Covid-19.

Ci sarà anche il direttore sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia Alessandro Venturi, capofila della sperimentazione della terapia col plasma dei guariti, e del professor Andrea Gambotto, del team di ricerca della School of Medicine dell’Università di Pittsburgh, che sta conducendo la sperimentazione del “PittCoVacc”, il cosiddetto “vaccino-cerotto” contro il Coronavirus.

