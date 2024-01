Fuori dal Coro: domani su Rete4 Giordano sulla criminalità in Italia, la Sanità pubblica, e lo sciopero degli agricoltori tedeschi

Fuori dal Coro: domani su Rete4 Giordano sulla criminalità in Italia, la...

Domani, mercoledì 10 gennaio, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato al tema della criminalità organizzata con reportage dal nord al sud dell’Italia: a Milano si analizzerà il fenomeno delle baby gang, a Roma l’influenza del clan dei Casamonica sul territorio e in Calabria i presunti legami tra alcuni gruppi rom e la ‘ndrangheta.

Nel corso della serata un’inchiesta sulla sanità pubblica con un focus sulla presenza nei vari ospedali di personale medico a gettone che a volte non rispetta lo standard di qualità adeguato. Inoltre, un’analisi sulle Case di comunità sparse sul territorio che, in alcuni casi, sembrano non funzionare al meglio.

E ancora, un viaggio in Germania, scossa dallo sciopero degli agricoltori che rischia di mettere in difficoltà sia la nazione che l’intera Europa.

Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Max