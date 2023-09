Fuori dal Coro: domani su Rete4 le rotte dei migranti, reportage da Ventimiglia, e gli alloggi dei custodi delle scuole

Domani, mercoledì 27 settembre, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato alla gestione dei flussi migratori con un reportage tra Ventimiglia e la tratta dei Balcani, due delle principali rotte migratorie verso l’Unione Europea. Sempre in materia di immigrazione, un’analisi sulla costruzione dei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri in diverse città italiane, tra cui Bolzano, Genova e Bologna.

Una pagina sarà dedicata alle occupazioni abusive con un’inchiesta tra Roma e Napoli in merito alloggi un tempo dedicati ai custodi delle scuole e ora occupati da persone che non ne hanno titolo. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Infine, un approfondimento sulle città sostenibili con un viaggio a Oxford in cui sta sperimentando il modello della ‘città dei 15 minuti’, un concetto urbano residenziale in cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in biciletta nel raggio di un quarto d’ora da casa.

