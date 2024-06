Fuori dal Coro: domani su Rete4 l’ultima puntata della stagione con Giordano sulle liste d’attesa negli ospedali, ed il presunto danno erariale della Campania

Domani, mercoledì 19 giugno, nell’ultimo appuntamento stagionale con “Fuori dal Coro”, in prima serata su Retequattro, Mario Giordano dedicherà ampio spazio al tema delle lunghe liste d’attesa in diverse strutture sanitarie pubbliche, con il racconto delle difficoltà riscontrate dagli italiani, tra cui una novantenne che necessita di una visita urgente, ma che ha trovato disponibilità solo nel 2026.Focus, inoltre, sulla gestione della sicurezza, tra casi di borseggi e infiltrazioni di clan di origine straniera in diverse città.

E ancora, un approfondimento sulle indagini avviate dalla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di oltre 3 miliardi da parte della Regione Campania.

Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

