Fuori dal Coro, Mario Giordano chiede scusa dopo frasi di Feltri: “non ho preso le distanze” (VIDEO)

Mario Giordano chiede scusa agli italiani dopo le frasi di Vittorio Feltri e rigetta ogni accusa di razzismo nei confronti del sud e, con questo, difende la bontà del suo programma.

Un punto di chiarimento a concludere una vicenda davvero incredibile che ha fatto parlare e inorridire tutta italia. Mario Giordano mette fine alla polemica sulle frasi di Feltri pronunciate la settimana scorsa a Fuori dal Coro.

Ecco come è andata ieri sera, in prima serata su Rete4 con una apertura a dir poco particolare da parte del noto conduttore che, in modo piuttosto emblematico e veemente, ha voluto chiarire tutti gli aspetti di questa triste vicenda legata alle esternazioni di Feltri.

Fuori dal Coro, Mario Giordano chiede scusa dopo frasi di Feltri: ecco il video

Il giornalista ha aperto la puntata del suo talk prendendo di petto la questione che tanto ha fatto discutere nell’opinione pubblica. Cancellando su una lavagna in modo simbolico i confini tra le regioni d’Italia Mario Giordano ha allontanato da sé e dal suo format ogni accusa di razzismo nei confronti del Sud.

L'ITALIA E' UNA E NON CI SONO DIFFERENZE TRA ITALIANI!

Una frase sbagliata, detta da un'altra persona, non può oscurare quello che è #Fuoridalcoro e continueremo a urlare ancora più forte! Con questo chiarimento @mariogiordano5 ha voluto iniziare questa puntata pic.twitter.com/Ra1AW8cuus — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 28, 2020

“L’Italia è una, gli italiani sono italiani, non ci sono differenze, gli italiani insieme usciranno da questa situazione. Non ci sono differenze tra italiani, figuriamoci se ci possono essere ’superiori’ o ‘inferiori’, non esiste.”, ha detto Giordano.

E ancora: “E’ stata una settimana di polemiche.”, ha detto. “Vittorio Feltri che è un grande del giornalismo” e “ha detto una cosa che – per come è uscita, per come è stata interpretata – è evidente che non sta né in cielo né in terra e non può appartenere a nessuno di noi. Non a me o a nessuno che lavora in quest’azienda”

Questo è quanto detto in sintesi, con fermezza, Giordano, chiedendo scusa per non aver preso in maniera decisa le distanze dal discorso di Feltri.

“Se io la scorsa settimana non sono stato abbastanza chiaro nel prendere le distanze da quella frase, chiedo scusa. L’ho già chiesto in settimana in tutti modi, chiedo scusa un’altra volta. Scusa perché non ho preso le distanze“

Ma “attenzione” conclude Mario Giordano “a non dimenticare le inchieste e le battaglie realizzate da Fuori dal Coro per colpa di “una frase sbagliata detta da un’altra persona“.

In seguito Giordano ha poi ripreso in modo ortodosso le fila di una trasmissione che in questo particolare contesto ha contribuito a fornire continue informazioni sulla pandemia da coronavirus, affrontando con ospiti e collegamenti tutte le sfumature della crisi.

Dal fronte medico e sanitario a quello economico, prendendo come riferimento le differenti posizioni politiche e le difficoltà dei tanti che, in questi giorni e mesi, oltre all’isolamento e alla tragedia dei decessi, è alle prese con una difficoltà economica crescente.

