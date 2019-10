Fuori dal Coro, Mario Giordano distrugge le zucche: “Io Halloween non lo voglio festeggiare”

Più che Fuori dal Coro, Mario Giordano sembra uscito fuori di zucca. E non è un caso. L’ex direttore di Studio Aperto e Tg4 ha aperto la trasmissione di ieri, armato di una mazza tricolore, con un monologo contro Halloween.

“Io non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare Ognissanti e celebrare la giornata di tutti i defunti. – ha affermato lo stesso Giordano – Si spendono ogni anno 300 milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende. Tutto per importare una tradizione che non è la nostra. Allora io dico no! Halloween non lo voglio festeggiare!“.

Giordano contro Halloween: il video

".@mariogiordano5 e l'introduzione speciale di questa sera dedicata ad Halloween, anzi alla Festa di Ognissanti!

Ora a #FuoriDalCoro pic.twitter.com/8JX3oLiPdw — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 30, 2019

Da quel momento ha iniziato a colpire con veemenza alcune zucche di polistirolo. “Simbolicamente noi qui oggi vogliamo dire: abbasso Halloween, viva la festa di tutti i santi!”. Così ha chiuso Giordano quella che sembra l’ennesima trovata per far parlare della trasmissione anche dopo la messa in onda. Questa strategia ha portato, come i primi frutti, dei buoni ascolti per Rete 4 che ha deciso di allungare il numero di puntate. E da qualche settimana, il giornalista può ‘vantare’ l’imitazione di Ubaldo Pantani a Quelli che il Calcio.