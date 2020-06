Fuori dal Coro puntata di oggi 16 Giugno 2020: temi e ospiti di Mario Giordano

Nel solco di una scelta strategica che ha fatto nel tempo, e specialmente in questa fase, di RETE4 il principale canale Mediaset dedicato alla informazione ed all’intrattenimento sull’attualità legata in modo particolare alla emergenza coronavirus, anche oggi 16 giugno 2020 ci sarà in prima serata una nuova pagina di news: con la nuova puntata di Fuori dal coro.

Come già nei giorni scorsi, e anche ieri sera con Quarta Repubblica, dunque Rete4 prosegue sulla scia di una scelta che ha premiato in termini di ascolti e di interesse. Questi, ad esempio, sono i dati auditel e share della giornata di ieri. Come andrà a Fuori dal coro oggi?

Fuori dal Coro puntata di oggi 16 Giugno 2020: cosa vedremo da Mario Giordano

Ritorna l’appuntamento con Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano.

Il giornalista intervista il leader della Lega Matteo Salvini sulla stretta attualità: dagli Stati Generali a Villa Pamphilj a cui ha deciso di non prendere parte, alle sanatoria, fino alle proposte dell’opposizione per il rilancio il nostro Paese.

Con Carlo Cottarelli e Paolo Del Debbio, spazio poi sulla situazione economica italiana post lockdown e un approfondimento tra le difficoltà burocratiche che mettono in ansia attività commerciali e cittadini.

Si parla delle regole per discoteche e sport, delle multe per il mancato distanziamento come nel caso tra madre e figlio come accaduto a Reggio Emilia. E poi, anche spazio agli sprechi sanitari: i respiratori, le mascherine e il caso delle presunte violazioni di alcune aziende.

Infine, focus sui simboli del passato e sulla distruzione di statue storiche, sull’onda delle proteste antirazziste a seguito dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd.