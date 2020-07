Una sconfinata passione per la meccanica e i fuoristrada al servizio dell’elaborazione. È questa l’idea cardine alla base progetto di Angelo Angelucci, che lo ha portato a creare Angelucci 4×4, ormai da anni un vero e proprio riferimento in Italia e non solo, oltre che tappa obbligata per tutti gli appassionati di restauro ed elaborazioni.

Con sede a Roma, l’officina accoglie giornalmente fuoristrada, prototipi, auto speciali e d’epoca, mettendo a disposizione l’esperienza di Angelo Angelucci e il dinamismo di uno staff giovane e appassionato.

Grazie al continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie, abbinato ad un know how ed abilità artigianali universalmente riconosciute, l’officina Angelucci 4×4 è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza del cliente, offrendo capacità e mentalità aperta per ogni idea e progetto particolare.

Per chi non conosce ancora appieno questa realtà, esiste la possibilità di averne un saggio sul sito ufficiale www.angelucci4x4.com. Sul web diversi esempi di progetti, lavori ed elaborazioni effettuate in officina.

Nella sezione Development & Solution, la galleria fotografica mostra tutte le possibilità che Angelucci 4×4 offre alla clientela, dalla progettazione di Roll Bar interni ed esterni alla creazione di prototipi Ultra 4, dagli Snorkel in Inox e Polietilene agli scarichi artigianali per ogni necessità.

Grande spazio, ovviamente, all’elaborazione motore, gruppo frizione, intercooler e turbine con l’offerta di elementi auto-costruiti personalizzati. Da non dimenticare l’attenzione alle sospensioni di ogni tipo (da quella stradale al Big Foot) e ai paraurti con verricelli.

Angelucci 4×4 è inoltre specializzata in restauro completo di Auto Speciali, nella preparazione auto da competizione e supporto tecnico in generale.

Ma la vera passione di Angelucci si nota anche in un altro progetto, il Club 4×4. L’idea del Club è nata per soddisfare la voglia degli appassionati di stare insieme, confrontarsi e condividere questa passione, con tantissimi eventi, manifestazioni e gare a cui è impossibile non partecipare.

L’officina Angelucci 4×4 si trova a Roma, in via Umberto Ricci 57 ed è possibile entrare in contatto via email all’indirizzo info@angelucci4x4.com o ai numeri 333 3802503 e 338 1734751.