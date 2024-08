Furti a Roma, ruba in casa di una donna mentre dorme: arrestato 38enne

E’ stato arrestato dagli agenti del commissariato Esquilino il ladro che alcuni giorni fa ha rubato a casa di una donna che stava dormendo. Un vero Arsenio Lupin che è riuscito a portare via un pc, un telefono cellulare, dei gioielli e alcuni effetti personali della padrona di casa che si è accorta del furto solo al risveglio.

Il colpo è stato messo a segno di notte in un condominio di via Giolitti, a Roma. Il bandito si è intrufolato in casa passando da una finestra per poi scappare con il bottino. Alla vittima non è restato che chiamare il 112 e confidare nelle indagini che hanno portato all’arresto del presunto ladro un 38enne originario del Congo.

Le indagini sono state fin da subito condotte dal commissariato Esquilino con la collaborazione degli specialisti della polizia scientifica sotto il coordinamento della Procura di Roma.

Con un lavoro certosino gli investigatori sono riusciti ad identificare il 38enne come presunto autore del furto. Gli elementi acquisiti, tra cui le registrazioni del sistema di sorveglianza del condominio, hanno permesso ai pm della Procura di Roma di chiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare a carico dell’indagato.

Il Gip, valutati gli elementi di prova ed il fatto che il 38enne è gravato da numeri precedenti penali e di polizia, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Sono stati gli stessi agenti del commissariato Esquilino a cercare, rintracciare e, dopo la notifica dell’atto, ad accompagnare nel carcere di Regina Coeli il 38enne accusato di aver rubato a casa di una donna mentre stava dormendo.

