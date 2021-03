Furto di preziosi modellini di auto: ecco dove e quando

Di furti d’auto ce ne sono diversi di giorno in giorno ma il caso di cui parliamo riguarda vetture particolari, ovvero dei preziosi modellini di auto. I ladri si erano introdotti in un garage in via Ispica, zona Valle Fiorita, quando i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata li hanno sorpresi con le mani nel sacco. Il bottino riguardava decine di automobiline da collezione e d’epoca, oltre ad altri oggetti. A finire in manette con l’accusa di furto aggravato sono stati 2 romani di 39 e 48 anni, entrambi pregiudicati, che alla vista della pattuglia dell’Arma hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati immediatamente bloccati.

