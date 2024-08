Furto in pizzeria nel basso Salento: arrestato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Tricase per furto aggravato in una pizzeria situata in un comune del basso Salento. L’individuo, dopo aver frantumato una finestra sul retro dell’edificio, è entrato nel locale e ha rubato alcune decine di euro dal registratore di cassa. L’allarme dato dai residenti locali ha permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente e fermare il ladro poco distante dal luogo del reato. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei cittadini, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero.

Il furto è avvenuto in una pizzeria situata in un comune del basso Salento. Un uomo di 39 anni, originario della zona, ha fatto irruzione nel locale rompendo il vetro di una finestra posta sul retro dell’edificio commerciale. L’azione è stata compiuta con rapidità e determinazione, ma senza particolare attenzione alla discrezione. Prima dell’incidente, il proprietario della pizzeria aveva svuotato il registratore di cassa, lasciando solo una piccola somma di denaro. Nonostante ciò, l’intruso ha saccheggiato il locale, appropriandosi di circa 40 euro. La sua azione ha generato confusione e ha attirato l’attenzione dei residenti vicini, che hanno prontamente allertato i carabinieri tramite il numero di emergenza 112.

L’allarme lanciato dai cittadini ha permesso ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tricase di intervenire in tempi rapidi. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno subito iniziato le ricerche nelle vicinanze del locale. Grazie alla pronta segnalazione dei residenti, i militari sono riusciti a rintracciare il sospetto a breve distanza dalla pizzeria. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato in suo possesso una somma di denaro pari a 40 euro, cifra ritenuta il provento del furto appena commesso. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Le indagini dei carabinieri si sono avvalse dell’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona circostante la pizzeria. Queste registrazioni hanno fornito elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica del furto. Inoltre, le testimonianze dei cittadini che hanno assistito all’evento si sono rivelate fondamentali per confermare l’identità del responsabile. L’insieme di queste prove ha permesso di consolidare il quadro accusatorio nei confronti del trentanovenne, portando all’adozione di misure cautelari nei suoi confronti.

Al termine delle operazioni di polizia, il pubblico ministero di turno presso la Procura di Lecce, responsabile delle indagini, ha disposto l’arresto dell’uomo e la sua sottoposizione agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa considerando la gravità del reato e la necessità di impedire ulteriori azioni simili. Il trentanovenne attenderà il processo a casa, sotto stretta sorveglianza, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le indagini, tuttavia, rimangono aperte per verificare se il sospettato possa essere collegato ad altri episodi simili avvenuti nella zona.

