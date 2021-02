Furto in scuola di Aprilia: cosa è successo

Di nuovo un furto notturno in una scuola di Aprilia: presi di mira i distributori automatici della primaria di Casalazzara. Ignoti si sono introdotti all’interno dei locali e hanno scassinato le macchinette che dispensano acqua e merendine. Si tratta dell’ennesima incursione all’interno delle scuole di Aprilia: tra le più colpite ci sono proprio la scuola di Casalazzara e il plesso di Campo di Carne, dove nelle ultime settimane sono stati portati via anche personal computer. Da prassi sarà avviata la sanificazione dell’intero istituto, previsti disagi per le lezioni.