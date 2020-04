FUT non funziona, problemi con i server di FIFA 20: il motivo spiegato da EA Sports

Risveglio amaro per gli amanti di FIFA 20, che hanno dovuto fare i conti con una triste realtà. Oggi il gioco di EA Sports sta dando continui problemi a chiunque provi ad accedere ai vari contenuti. Già dalle 8 di questa mattina sono state segnalate diverse anomalie riguardanti di FIFA 20, che nel corso delle ore sono ulteriormente aumentate.

Il gioco è accessibile solamente in alcune modalità, come quelle single player, ma le cose diventano complicate quando si prova ad accedere ad alcune modalità multiplayer. FUT ad esempio, la più giocata dagli utenti FIFA, non è al momento accessibile e il malfunzionamento ha scatenato non poche polemiche sul web.

Il comunicato di EA Sports

L’impossibilità di accedere a FUT, modalità che ogni giorno appassiona milioni di utenti, ha generato malumore nella community che attraverso migliaia di segnalazioni ha chiesto ad EA Sports il motivo del malfunzionamento. La risposta è arrivata solo pochi minuti fa e rassicura i videogiocatori che i programmatori sono già a lavoro per risolvere il problema.

FIFA però non è il solo gioco soggetto a malfunzionamenti nella giornata di oggi: tutti i giochi legati ad Origin, infatti, stanno subendo la stessa sorte, per questo è ipotizzabile che il problema derivi proprio da lì. In ogni caso Ea starà facendo di tutto per rendere disponibile FUT il prima possibile per dare modo agli utenti di affacciarsi nuovamente alla modalità più amata.