Future Hits Live 2023 Verona, vince Drillionaire

(Adnkronos) – Drillionaire è il vincitore del Premio Radio Zeta Future Hits Live 2023, che va all’artista italiano esordiente entrato più alto in classifica nel periodo compreso tra il 26 agosto 2022 e il 25 agosto 2023.

Tantissimi gli artisti che si sono esibiti sul palco ieri sera, mercoledì 30 agosto, per l’evento trasmesso anche in radio e in tv: Aiello, Aka 7even, Alex W, Alfa, Angelina Mango, Ansiah, Ariete, Ava, Anna, Capo Plaza, Bresh, Chiamamifaro, Asteria, Coco Ft. Luchè, Geeno, Drillionaire, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, gIANMARIA, Grenbaud, Guè, Irama & Rkomi, Jain, La Sad X Naska, Leo Gassmann, Lucio Corsi, Merk & Kremont, Mr.Rain con Sangiovanni, Olly, Rhove, Rosa Chemical, Ttananai, Tedua, Tony Effe, Wax e il vincitore del Power Hits Estate 2023, ‘Italodisco’ di The Kolors.