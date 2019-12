G Romano: online Twerk Twerk Twerk, il singolo del figlio di Pippo Franco

E’ stato uno dei protagonisti di Temptation Island Vip, destando tra l’altro grande curiosità vista la parentela. La sua storia d’amore con Silvia Tirado, dopo il reality, è finita ma non la sua carriera da dj e producer. Ebbene, nella giornata di oggi è uscito il video ufficiale di Twerk Twerk Twerk, il singolo di Gabriele Pippo, in arte G Romano.

Twerk Twerk Twerk, il video del singolo di Gabriele Pippo, alias G Romano

Nel videoclip, oltre al dj esperto di musica elettronica, attorniato da twerkatrici professioniste, compare per pochi secondi anche suo padre Pippo Franco. Tra i commenti è presente anche la sua ex, che in passato aveva criticato il suo precedente videoclip, Stellar. “Ti auguro il meglio. Sei stata una delle persone più importanti della mia vita. – scrive la Tirado – Sei un grande produttore, sai perfettamente che questo video in passato mi ha fatta infuriare ma non potrei mai augurarti del male. SPACCA TUTTO”.