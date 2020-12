G Suite non funziona: down il programma per la didattica a distanza: “Il vostro hacker ha pensato di anticipare le vacanze”

G Suite non funziona: down il programma per la didattica a distanza:...

G Suite non funziona e la didattica a distanza è inaccessibile. Alcuni studenti e professori al momento della lezione hanno trovato ad attenderli questo messaggio: “il vostro hacker ha pensato di anticipare le vacanze😊 Fate i buoni”, c’è scritto.

Google ha infatti subito un attacco informatico che ha messo in ginocchio i principali servivi di big G, tra cui YouTube, Gmail e proprio G Suite. Un evento rarissimo per un colosso dell’informatica come Google, che dovrà rispondere in fretta all’attacco per evitare danni ingenti.