G20, “Lavrov ricoverato in ospedale a Bali”. Ma Mosca smentisce

(Adnkronos) – Fonti indonesiane, del governo e sanitarie, hanno fatto trapelare la notizia che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è stato ricoverato al Sanglah Hospital di Denpasar subito dopo il suo arrivo a Bali per partecipare, a capo della delegazione di Mosca, al vertice G20. Il ricovero sarebbe avvenuto a causa di un problema di cuore. Ma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha smentito la notizia come un “fake”.

“Io e Sergei siamo in Indonesia leggendo le notizie e non riusciamo a credere ai nostri occhi”, ha scritto Zakharova. ”E’ stato anche diffuso un video in cui Lavrov, pantaloncini e maglietta di Basquiat, lavora e risponde alle domande seduto a un tavolino in un giardino. Le notizie sulla sua salute sono, ha detto il ministro, “un giochetto politico”.