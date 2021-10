G20 Roma, per Biden bilaterale con Erdogan

Incontro bilaterale per Joe Biden con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan alle 10.10, poi la partecipazione alla seconda e terza sessione plenaria del G20 di Roma, quindi alle 17.15 il presidente Usa ospiterà un evento, a margine del G20 e sempre alla Nuvola, sulla catena di approvvigionamento globale legata alla pandemia, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento internazionale sia a breve che a lungo termine e favorire la ripresa. La Casa Bianca ha reso noto il programma della intensa giornata romana di Biden, che si chiuderà alle 19.30 con una sua conferenza stampa conclusiva.

“Al G20 è stata una giornata di riunioni produttiva. La Global Minimum Tax, di cui abbiamo discusso oggi, è un punto di svolta per i lavoratori, i contribuenti e le imprese americane. Non vedo l’ora che arrivi il secondo giorno”, questo ieri sera, via Twitter, il bilancio positivo della prima giornata di lavori del G20 per Biden.